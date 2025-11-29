Atelier tout-petits Bibliothèque Santec
Atelier tout-petits Bibliothèque Santec samedi 29 novembre 2025.
Atelier tout-petits
Bibliothèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Atelier parents-enfants spécial tout-petits en compagnie de France Quatromme qui répondra et vous conseillera sur les lectures, contes, histoires à doigts, etc adaptés aux tout-petits. Un livre offert pour le 9-35 mois.
Sur inscription auprès de la médiathèque, 10 familles maximum.
Réservé aux santécois.
Durée 30-45mn par atelier. .
Bibliothèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier tout-petits Santec a été mis à jour le 2025-10-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX