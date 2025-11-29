Atelier tout-petits Bibliothèque Santec

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier tout-petits

Bibliothèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère

Atelier parents-enfants spécial tout-petits en compagnie de France Quatromme qui répondra et vous conseillera sur les lectures, contes, histoires à doigts, etc adaptés aux tout-petits. Un livre offert pour le 9-35 mois.
Sur inscription auprès de la médiathèque, 10 familles maximum.
Réservé aux santécois.
Durée 30-45mn par atelier.   .

Bibliothèque 71 Place Isidore Roudaut Santec 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 76 60 

