Atelier tout-petits Bibliothèque Santec

Atelier tout-petits

Bibliothèque 71 Place Isidore Roudaut Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier parents-enfants spécial tout-petits en compagnie de France Quatromme qui répondra et vous conseillera sur les lectures, contes, histoires à doigts, etc adaptés aux tout-petits. Un livre offert pour le 9-35 mois.

Sur inscription auprès de la médiathèque, 10 familles maximum.

Réservé aux santécois.

Durée 30-45mn par atelier. .

