Atelier tout public balade dans les prairies naturelles Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public balade dans les prairies naturelles Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin jeudi 23 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public balade dans les prairies naturelles
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Découverte des prairies naturelles par le biais d’une balade commentée.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Atelier tout public balade dans les prairies naturelles
L’événement Atelier tout public balade dans les prairies naturelles Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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