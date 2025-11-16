Atelier tout public Création d’un mini brickfilm Andlau

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Venez vous initiez à la technique du film d’animation
Création d’un mini brickfilm Atelier tout public

Venez-vous initier à la technique du film d’animation en utilisant uniquement des briques Lego®. En faisant appel à votre imagination et grâce aux conseils du réalisateur Maxime Marion, vous apprendrez comment créer une histoire et donner vie à vos personnages.
L’ensemble des productions sera ensuite diffusé dans l’exposition Hauts comme trois briques aux côtés de nos brickfilms !

3 sessions de 45min dans l’après-midi 14h15 15h30 16h45

Adultes et enfants à partir de 8ans

Par Maxime Marion   .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24  contact@laseigneurie.alsace

English :

Learn how to make animated films

German :

Kommen Sie und lernen Sie die Technik des Animationsfilms kennen

Italiano :

Venite ad imparare la tecnica del film d’animazione

Espanol :

Ven a aprender la técnica del cine de animación

