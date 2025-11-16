Atelier tout public Création d’un mini brickfilm Andlau
Atelier tout public Création d’un mini brickfilm Andlau dimanche 16 novembre 2025.
Atelier tout public Création d’un mini brickfilm
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Venez vous initiez à la technique du film d’animation
Création d’un mini brickfilm Atelier tout public
Venez-vous initier à la technique du film d’animation en utilisant uniquement des briques Lego®. En faisant appel à votre imagination et grâce aux conseils du réalisateur Maxime Marion, vous apprendrez comment créer une histoire et donner vie à vos personnages.
L’ensemble des productions sera ensuite diffusé dans l’exposition Hauts comme trois briques aux côtés de nos brickfilms !
3 sessions de 45min dans l’après-midi 14h15 15h30 16h45
Adultes et enfants à partir de 8ans
Par Maxime Marion .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Learn how to make animated films
German :
Kommen Sie und lernen Sie die Technik des Animationsfilms kennen
Italiano :
Venite ad imparare la tecnica del film d’animazione
Espanol :
Ven a aprender la técnica del cine de animación
L’événement Atelier tout public Création d’un mini brickfilm Andlau a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme du pays de Barr