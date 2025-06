Atelier tout public Gratuit LES MARES – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 26 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier tout public Gratuit LES MARES Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-26 14:00:00

fin : 2025-07-26 16:30:00

2025-07-26

Dans les mares, on trouve une grande diversité d’espèces fascinantes qui sont vitales

pour maintenir l’équilibre des écosystèmes locaux

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

English : Atelier tout public Gratuit LES MARES

Ponds are home to a wide variety of fascinating species that are vital for maintaining

to maintain the balance of local ecosystems

German :

In Tümpeln findet man eine große Vielfalt an faszinierenden Arten, die lebenswichtig sind

um das Gleichgewicht der lokalen Ökosysteme zu erhalten

Italiano :

Gli stagni ospitano un’ampia varietà di specie affascinanti che sono vitali per

per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi locali

Espanol :

Los estanques contienen una gran variedad de especies fascinantes que son vitales para

mantener el equilibrio de los ecosistemas locales

