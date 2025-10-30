Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau

Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau jeudi 30 octobre 2025.

Atelier tout public Jeux vidéos et construction

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-30

Les jeux vidéos sont à l’honneur à la Seigneurie

jeux vidéos et construction Atelier tout public

Les jeux vidéo sont à l’honneur à la Seigneurie pour mêler l’univers de la brique et les constructions virtuelles. Venez vous défier en famille ou entre amis, en créant et en animant votre personnage et testez votre rapidité lors d’une course aux points effrénée. Puis, vous vous essayerez au logiciel de construction pour laisser libre court à vos talents de bâtisseur où toutes les fantaisies sont permises !

Tout public .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Video games in the spotlight at La Seigneurie

German :

Videospiele stehen in der Seigneurie im Mittelpunkt

Italiano :

I videogiochi sono al centro della scena a La Seigneurie

Espanol :

Los videojuegos, protagonistas en La Seigneurie

L’événement Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Barr