Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau
Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau jeudi 30 octobre 2025.
Atelier tout public Jeux vidéos et construction
Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
Date(s) :
2025-10-30 2025-11-30
Les jeux vidéos sont à l’honneur à la Seigneurie
jeux vidéos et construction Atelier tout public
Les jeux vidéo sont à l’honneur à la Seigneurie pour mêler l’univers de la brique et les constructions virtuelles. Venez vous défier en famille ou entre amis, en créant et en animant votre personnage et testez votre rapidité lors d’une course aux points effrénée. Puis, vous vous essayerez au logiciel de construction pour laisser libre court à vos talents de bâtisseur où toutes les fantaisies sont permises !
Tout public .
Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace
English :
Video games in the spotlight at La Seigneurie
German :
Videospiele stehen in der Seigneurie im Mittelpunkt
Italiano :
I videogiochi sono al centro della scena a La Seigneurie
Espanol :
Los videojuegos, protagonistas en La Seigneurie
L’événement Atelier tout public Jeux vidéos et construction Andlau a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Barr