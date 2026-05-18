Atelier tout public la mare et ses habitants Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public la mare et ses habitants Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin samedi 25 juillet 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Atelier tout public la mare et ses habitants
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 16:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Est-ce que vous saviez que les mares et les zones humides sont indispensables pour préserver la biodiversité? Dans ces habitats, on trouve une grande diversité d’espèces fascinantes qui sont vitales pour maintenir l’équilibre des écosystèmes locaux.
Inscription obligatoire. .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
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English : Atelier tout public la mare et ses habitants
L’événement Atelier tout public la mare et ses habitants Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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