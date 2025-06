Atelier tout public » LES OISEAUX DE COLLIGNON « . – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 10 juillet 2025 14:00

Manche

Atelier tout public » LES OISEAUX DE COLLIGNON « . Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche

2025-07-10 14:00:00

2025-07-10 16:30:00

2025-07-10

Venez découvrir les oiseaux de collignon, par le biais d’une visite de terrain du littoral

et des milieux humides.

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

English : Atelier tout public » LES OISEAUX DE COLLIGNON « .

Come and discover the birds of Collignon, with a field tour of the coastline and wetlands

and wetlands.

German :

Entdecken Sie die Vögel des Collignon durch eine Feldbegehung der Küste

und der Feuchtgebiete.

Italiano :

Venite a scoprire gli uccelli di Collignon, con un’escursione sul litorale e nelle zone umide

e alle zone umide.

Espanol :

Descubra las aves de Collignon con una excursión por la costa y los humedales

y los humedales.

