Atelier tout public Marqueterie de cuir Andlau

Atelier tout public Marqueterie de cuir

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-20

Découvrez la technique de la marqueterie de cuir

Marqueterie de cuir Atelier tout public

Deux techniques se croisent à la Seigneurie lors de cet atelier inédit la marqueterie et la maroquinerie.

En compagnie de nos médiateurs venez choisir les morceaux de cuir, découpez, assemblez, collez et créez un tableau décoratif insolite tout droit sorti de votre imagination.

A partir de 8ans

Par nos médiateurs

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Discover the leather marquetry technique

