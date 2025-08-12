Atelier tout public Un monde microscopique Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Début : 2025-08-12 14:00:00
fin : 2025-08-12 16:30:00
2025-08-12
Venez découvrir la biodiversité sous l’œil du microscope. À vous de découvrir les secrets de la mare… .
Tourlaville 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr
