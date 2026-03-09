Atelier Toutes voiles dehors animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Atelier Toutes voiles dehors animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Découvre l’exposition Oléron-Continent , puis fabrique ton bateau à voile en papier, comme les bateaux de La Cotinière. Sur inscription au 05 46 75 50 14

.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Oléron-Continent exhibition, then make your own paper sailboat, just like the boats in La Cotinière. Registration on 05 46 75 50 14

L’événement Atelier Toutes voiles dehors animée par Marjorie Peraud du musée d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes