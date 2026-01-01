Atelier Toutouï – mois de la petite enfance Bibliothèque Benjamin Rabier Paris
Atelier Toutouï – mois de la petite enfance Bibliothèque Benjamin Rabier Paris samedi 31 janvier 2026.
Atelier “Toutoui”
samedi 31 janvier, 2 séances de 30 min à 10H15 et 11h00.
Atelier sons pour petites oreilles, immergez bébé dans un monde pleins de petits bruits, de musique et chansons.
Pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents, sur inscription.
https://www.paris.fr/evenements/mois-du-livre-et-de-la-petite-enfance-dans-le-19eme-lire-avec-tous-les-bebes-102367
Un atelier à écouter pour les petites oreilles de bébé, dans le cadre du Mois de la petite enfance.
Le samedi 31 janvier 2026
de 11h00 à 11h30
Le samedi 31 janvier 2026
de 10h15 à 10h45
gratuit
Inscription recommandée par téléphone au 01 42 09 31 24 ou directement à l’accueil auprès des bibliothécaires.
Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-31T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T10:15:00+02:00_2026-01-31T10:45:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T11:30:00+02:00
Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris
+33142093124
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Benjamin Rabier et trouvez le meilleur itinéraire