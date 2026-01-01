Atelier Toutouï – mois de la petite enfance Bibliothèque Benjamin Rabier Paris

Atelier “Toutoui”

samedi 31 janvier, 2 séances de 30 min à 10H15 et 11h00.

Atelier sons pour petites oreilles, immergez bébé dans un monde pleins de petits bruits, de musique et chansons.

Pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents, sur inscription.

https://www.paris.fr/evenements/mois-du-livre-et-de-la-petite-enfance-dans-le-19eme-lire-avec-tous-les-bebes-102367

Un atelier à écouter pour les petites oreilles de bébé, dans le cadre du Mois de la petite enfance.

Le samedi 31 janvier 2026

de 11h00 à 11h30

gratuit

Inscription recommandée par téléphone au 01 42 09 31 24 ou directement à l’accueil auprès des bibliothécaires.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Benjamin Rabier 141, avenue de Flandre 75019 Paris

+33142093124



