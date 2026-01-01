Atelier traces et empreintes Rue Guérinet Erquy
Atelier traces et empreintes Rue Guérinet Erquy mercredi 28 janvier 2026.
Atelier traces et empreintes
Rue Guérinet Parking du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-28 10:00:00
fin : 2026-01-28 12:00:00
2026-01-28
En partenariat avec le Grand Site Cap d’Erquy Cap Frehel, la bibliothèque vous propose un atelier pour débusquer et identifier les traces animales dans la nature.
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription. .
Rue Guérinet Parking du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
