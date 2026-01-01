Atelier traces et empreintes Rue Guérinet Erquy

Atelier traces et empreintes

Rue Guérinet Parking du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-01-28 12:00:00

2026-01-28

En partenariat avec le Grand Site Cap d’Erquy Cap Frehel, la bibliothèque vous propose un atelier pour débusquer et identifier les traces animales dans la nature.

Tout public à partir de 7 ans, sur inscription. .

Rue Guérinet Parking du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

