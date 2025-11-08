Atelier traces et empreintes Landéhen
Atelier traces et empreintes Landéhen samedi 8 novembre 2025.
Atelier traces et empreintes
Salle du manoir Landéhen Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Atelier autour des traces et indices de présence de la faune et moulage d’empreintes.
En binôme parent & enfant ou grand-parent & enfant. De 6 à 14 ans. Sur inscription. Animé par Identi’terre. .
Salle du manoir Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 33 81 23
