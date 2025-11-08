Atelier traces et empreintes Landéhen

Atelier traces et empreintes

Salle du manoir Landéhen Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Atelier autour des traces et indices de présence de la faune et moulage d’empreintes.

En binôme parent & enfant ou grand-parent & enfant. De 6 à 14 ans. Sur inscription. Animé par Identi’terre. .

Salle du manoir Landéhen 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 33 81 23

