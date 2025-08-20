Atelier « Traces et Empreintes » par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre

Atelier « Traces et Empreintes » par le Parc Naturel Régional du Queyras

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Début : Mercredi 2025-08-20

2025-08-20

Cet atelier qui te permettra de mouler l’empreinte de ton animal préféré et de mieux comprendre le monde animal et ses secrets.

Ateliers proposés par le Parc Naturel Régional du Queyras

Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English : Traces et Empreintes » workshop by the Parc Naturel Régional du Queyras

This workshop will enable you to mold the imprint of your favorite animal and gain a better understanding of the animal world and its secrets.

Workshops offered by the Parc Naturel Régional du Queyras

German :

Dieser Workshop, bei dem du den Abdruck deines Lieblingstieres abformen kannst, hilft dir dabei, die Tierwelt und ihre Geheimnisse besser zu verstehen.

Vom Regionalen Naturpark Queyras angebotene Workshops

Italiano :

Questo laboratorio vi permetterà di modellare l’impronta del vostro animale preferito e di comprendere meglio il mondo animale e i suoi segreti.

Laboratori offerti dal Parco naturale regionale del Queyras

Espanol :

Este taller te dará la oportunidad de moldear una huella de tu animal favorito y aprender más sobre el mundo animal y sus secretos.

Talleres propuestos por el Parque Natural Regional de Queyras

L’événement Atelier « Traces et Empreintes » par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras