Atelier tradition mexicaine des Ojos de Dios ! 2 juillet 2025 14:00

Lot

Centre social et de prévention 8 place Vival Figeac Lot

Début : 2025-07-02 14:00:00

2025-07-02

Le Centre Social et de Prévention de Figeac vous invite à un atelier créatif haut en couleurs autour de la tradition mexicaine des Ojos de Dios !

Viens tisser ton porte-clés « Ojo de Dios »

Un moment convivial pour petits et grands, où chacun pourra créer un porte-clés coloré, fait main et empreint de traditions.

À très bientôt pour ce moment de partage créatif.

sur inscription .

Centre social et de prévention 8 place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01

English :

The Centre Social et de Prévention de Figeac invites you to a colorful creative workshop based on the Mexican tradition of the Ojos de Dios!

Come and weave your own « Ojo de Dios » key ring!

A convivial moment for young and old, where everyone can create a colorful, handmade key ring steeped in tradition.

See you soon for this moment of creative sharing.

German :

Das Centre Social et de Prévention de Figeac lädt Sie zu einem farbenfrohen Kreativworkshop rund um die mexikanische Tradition der Ojos de Dios ein!

Komm und webe deinen Schlüsselanhänger « Ojo de Dios »!

Ein geselliger Moment für Groß und Klein, bei dem jeder einen farbenfrohen, handgefertigten und von Traditionen geprägten Schlüsselanhänger gestalten kann.

Bis bald für diesen kreativen Moment des Teilens.

Italiano :

Il Centro sociale e di prevenzione di Figeac vi invita a un colorato laboratorio creativo basato sulla tradizione messicana degli Ojos de Dios!

Venite a intrecciare il vostro portachiavi « Ojo de Dios »!

È un modo fantastico per grandi e piccini di creare un portachiavi colorato, fatto a mano e immerso nella tradizione.

Vi aspettiamo presto per condividere questo momento creativo.

Espanol :

El Centro Social y de Prevención de Figeac te invita a un colorido taller creativo basado en la tradición mexicana de los Ojos de Dios

Ven y teje tu propio llavero « Ojo de Dios »

Es una forma estupenda para que jóvenes y mayores creen un colorido llavero hecho a mano, impregnado de tradición.

Esperamos verte pronto para compartir este momento creativo.

