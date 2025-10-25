Atelier traduction anglais/français Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Atelier traduction anglais/français Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 25 octobre 2025.

Atelier traduction anglais/français

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Jean Esch, traducteur de romanciers américains (Stephen King, Don Winslow, et…) se propose de vous initier à la traduction au cours d’un atelier pratique.

Il n’est pas nécessaire d’être bilingue ou d’avoir un très haut niveau d’anglais pour participer à cet atelier. Un niveau lycée suffit.

Il s’agira de traduire un texte en amont pour nous permettre une réflexion sur le métier de traducteur.

Jean Esch parlera aussi de son métier à l’heure de l’intelligence artificielle. .

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

English : Atelier traduction anglais/français

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier traduction anglais/français Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération