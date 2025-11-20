Atelier traduction de l’espagnol au français Instituto Cervantes, Biblioteca Octavio Paz Paris

Atelier traduction de l’espagnol au français Instituto Cervantes, Biblioteca Octavio Paz Paris jeudi 20 novembre 2025.

La bibliothèque Octavio Paz de l’Instituto Cervantes de Paris , situé au 7 de la Rue Quentin Bauchart (75008), et la bibliothèque Germaine Tillion de la Ville de Paris vous invitent à l’atelier de traduction proposé par ATLAS (association pour la promotion de la traduction littéraire) le jeudi 20 novembre de 18h à 20h.

Avec Hélène Serrano les participants seront invités — à l’aide d’un mot-à-mot ou d’un lexique — à explorer un extrait d’une œuvre littéraire.

Pendant deux heures le groupe des traducteurs d’un jour se mettra à l’écoute du texte original pour se l’approprier et aboutir à une ou plusieurs traductions. L’atelier se clôturera par la lecture et des échanges des versions et trouvailles du groupe. Des personnes de tous niveaux d’espagnol, y compris débutants, peuvent participer.

L’atelier se déroulera à la Biblioteca Octavio Paz de l’Instituto Cervantes, situé au 7 de la Rue Quentin Bauchart dans le 8e arrondissement – et non Avenue Marceau, comme c’était le cas les années précédentes. Au premier semestre 2026, une nouvelle séance se déroulera à la bibliothèque Germaine Tillion.

Uniquement sur réservation en cliquant sur ce lien

Née à Paris de parents espagnols, Hélène Serrano est passée en 2009 du spectacle vivant à la traduction littéraire. Elle a à son actif une douzaine de romans, ainsi que des nouvelles, BDs, poèmes et divers textes en lien avec la scène. Les ateliers de traduction sont l’occasion pour elle de partager son amour de la langue et de vivre avec les lecteurs des expériences uniques de création collective.

Qu’est-ce que traduire ? Et si la meilleure façon de le comprendre, c’était de s’y mettre ? De goûter au plaisir de modeler une phrase, de faire se rencontrer sens, images, rythmes et sons des mots ? Rendez-vous à la bibliothèque Octavio Paz de l’Instituto Cervantes de Paris le jeudi 20 novembre.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant

Public adultes.

Instituto Cervantes, Biblioteca Octavio Paz 7, Rue Quentin Bauchart 75008 Paris