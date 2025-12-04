Atelier traduction de l’italien au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Accompagnés par Marie Giudicelli, les participants se pencheront sur les pages d’un roman graphique italien. Pendant deux heures, ils navigueront d’une langue à l’autre à l’aide d’un lexique détaillé, dans un cadre bienveillant et détendu.

Cet atelier s’adresse à tous. Aucune connaissance de l’italien n’est requise.

Uniquement sur réservation en cliquant ici

Marie Giudicelli est traductrice littéraire de l’italien et de l’anglais. Elle s’est spécialisée depuis quelques années dans le roman graphique et la bande dessinée. Pour elle qui aime passionnément son métier, les ateliers de traduction sont avant tout des moments de partage, où elle a à cœur de transmettre son amour des langues.

Traduire, quelle aventure !



Glissez-vous dans la peau d’un traducteur le temps d’un atelier, et venez découvrir les joies de la traduction littéraire ! Rendez-vous à la bibliothèque Germaine Tillion le jeudi 4 décembre à 19h.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien suivant

Public adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75116 Paris