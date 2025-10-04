Atelier trail Châteauneuf-du-Faou

Atelier trail Châteauneuf-du-Faou samedi 4 octobre 2025.

Atelier trail

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Rendez-vous samedi 4 octobre 2025 à Châteauneuf-du-Faou

Participez à un atelier trail encadré par Christophe Malardé (Fartleck) autour du thème

Un coteau au bord du canal

Au programme

> Des rues pentues avec escaliers & un chemin de halage tout plat

> Un atelier alternant plats/montées, parfait pour apprendre à gérer les changements d’allure et de posture

> Des conseils pratiques pour franchir les obstacles sans encombre et aller plus loin, plus longtemps

Objectif savoir adapter sa foulée et changer de braquet selon le profil du terrain !

> 9h15 12h00 → Atelier + temps d’échanges en salle

> Gratuit Inscription obligatoire

> Tout niveau Groupe limité à 20 personnes

> Conditions être majeur & fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition

Toutes les modalités pratiques vous seront transmises lors de la confirmation d’inscription. .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

