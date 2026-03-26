Atelier Traite des vaches Le Grand Groesquer Moustéru
Atelier Traite des vaches Le Grand Groesquer Moustéru vendredi 24 avril 2026.
Atelier Traite des vaches
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 16:30:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le temps d’un atelier, immergez-vous dans l’un des moments les plus importants dans la vie d’un éleveur laitier. Allons chercher les vaches au champ et faisons la traite ensemble ! Un atelier participatif à partager en famille. .
Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33
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English :
L’événement Atelier Traite des vaches Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol