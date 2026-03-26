Atelier Traite des vaches Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Traite des vaches

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:30:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le temps d’un atelier, immergez-vous dans l’un des moments les plus importants dans la vie d’un éleveur laitier. Allons chercher les vaches au champ et faisons la traite ensemble ! Un atelier participatif à partager en famille. .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

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English :

L’événement Atelier Traite des vaches Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol