Atelier Transformation de soi La CoWo Pontonx-sur-l’Adour jeudi 17 juillet 2025.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Participe à un atelier transformateur pour te reconnecter à ton corps et à tes émotions. Explore tes croyances, repousse tes limites et vis une expérience libératrice pour un nouveau départ.

La CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 44 89 95

English :

Join us for a transformative workshop to reconnect with your body and emotions. Explore your beliefs, push your limits and live a liberating experience for a new beginning.

German : Atelier Transformation de soi

Nimm an einem transformativen Workshop teil, um dich wieder mit deinem Körper und deinen Gefühlen zu verbinden. Erforsche deine Überzeugungen, gehe über deine Grenzen hinaus und mache eine befreiende Erfahrung für einen Neuanfang.

Italiano :

Partecipate a un workshop trasformativo per riconnettervi con il vostro corpo e le vostre emozioni. Esplorate le vostre convinzioni, superate i vostri limiti e godetevi un’esperienza liberatoria per un nuovo inizio.

Espanol : Atelier Transformation de soi

Participe en un taller transformador para reconectar con su cuerpo y sus emociones. Explora tus creencias, supera tus límites y disfruta de una experiencia liberadora para un nuevo comienzo.

