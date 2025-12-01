Atelier Transforme tes vieux vêtements en couronne de Noël Bouge Ta Fripe AVI 43 Yssingeaux
Atelier Transforme tes vieux vêtements en couronne de Noël Bouge Ta Fripe AVI 43 Yssingeaux mercredi 10 décembre 2025.
Atelier Transforme tes vieux vêtements en couronne de Noël
Bouge Ta Fripe AVI 43 75 zone Artisanale du Fromental Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
2025-12-10
Vous avez des vêtements colorés, de toutes matières et tous motifs dont vous ne vous servez plus ? Alors venez passer un moment avec nous le mercredi 10 décembre après-midi pour un atelier créatif. Atelier Adultes. Gratuit mais sur inscription.
Bouge Ta Fripe AVI 43 75 zone Artisanale du Fromental Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 09 26 contact@avi43.fr
English :
Do you have colorful clothes of all materials and designs that you no longer use? Then come and spend some time with us on Wednesday afternoon, December 10, for a creative workshop. Adult workshop. Free but registration required.
