Atelier « Transformer son hypersensibilité en force »

Transformer son hypersensibilité en force

L’hypersensibilité n’est pas une faiblesse, mais une capacité précieuse à ressentir le monde avec intensité. Ensemble, nous ferons d’elle une force et une alliée sur le chemin de l’authenticité. Êtes-vous prêt à découvrir la richesse de votre monde intérieur.

A qui s’adresse ce groupe ?

Ce groupe est ouvert à tous ceux qui souhaitent comprendre et explorer leur hypersensibilité. Chacun trouvera ici un espace de transformation, guidé par sa volonté de porter un regard constructif sur soi et de cheminer vers une meilleure compréhension de ses émotions.

Dans une ambiance détendue et ludique, facilitant le partage et l’apprentissage, chacun sera acteur dans la transformation de son rapport à l’hypersensibilité et trouvera des réponses à travers mes interventions et les expériences partagées. L’énergie groupale donnera le La et je veillerai, en « chef d’orchestre », à réajuster et recentrer les échanges, tout en laissant le groupe définir ses propres besoins.

Comment va s’articuler le travail ?

Nous partirons de vos expériences pour les mettre en perspective avec des contenus théoriques qui vous apporteront des clés de compréhension. L’objectif : vous permettre de devenir expert de votre propre parcours et de développer une autonomie dans la compréhension de votre hypersensibilité.

Quels sont les outils et techniques utilisés ?

Approche intégrative, outils de groupe, ressources bibliographiques et vidéo (roue des émotions, vidéos, BD illustratives…).

Que peut-on attendre du groupe ?

Chacun repartira avec un élan retrouvé, une meilleure compréhension et un recul sur son hypersensibilité. Ce qui était perçu comme une fragilité deviendra une bénédiction, un GPS pour avancer sur votre chemin. J’ai hâte de vous accompagner dans cette belle aventure !

Introduction à la thérapie de groupe sur la gestion des émotions avec la psychologue Elsa Fricot.

Le mardi 28 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T19:00:00+01:00

fin : 2025-10-28T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T18:00:00+02:00_2025-10-28T20:00:00+02:00



https://avec-louisa.fr/ contact@avec-louisa.fr