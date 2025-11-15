Atelier-Transitions Sablé-sur-Sarthe
Atelier-Transitions Sablé-sur-Sarthe samedi 15 novembre 2025.
Atelier-Transitions
44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15 12:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Une proposition pour décrypter pas à pas la fabrique de l’opinion, à l’ère des nouvelles technologies et de la post-vérité.
Une proposition pour décrypter pas à pas la fabrique de l’opinion, à l’ère des nouvelles technologies et de la post-vérité. Avec Vincent Martinez, professeur agrégé en économie et Pascal Vandergucht, professeur agrégé en sciences économiques et sociales. .
44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
A step-by-step guide to deciphering opinion-making in the age of new technologies and post-truth.
German :
Ein Vorschlag, um die Meinungsfabrik im Zeitalter der neuen Technologien und der Post-Wahrheit Schritt für Schritt zu entschlüsseln.
Italiano :
Una guida passo passo per decifrare come si forma l’opinione nell’era delle nuove tecnologie e della post-verità.
Espanol :
Una guía paso a paso para descifrar cómo se forma la opinión en la era de las nuevas tecnologías y la posverdad.
L’événement Atelier-Transitions Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-10-16 par CDT72