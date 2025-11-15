Atelier-Transitions Sablé-sur-Sarthe

Atelier-Transitions

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Une proposition pour décrypter pas à pas la fabrique de l’opinion, à l’ère des nouvelles technologies et de la post-vérité.

Une proposition pour décrypter pas à pas la fabrique de l'opinion, à l'ère des nouvelles technologies et de la post-vérité. Avec Vincent Martinez, professeur agrégé en économie et Pascal Vandergucht, professeur agrégé en sciences économiques et sociales.

+33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

A step-by-step guide to deciphering opinion-making in the age of new technologies and post-truth.

German :

Ein Vorschlag, um die Meinungsfabrik im Zeitalter der neuen Technologien und der Post-Wahrheit Schritt für Schritt zu entschlüsseln.

Italiano :

Una guida passo passo per decifrare come si forma l’opinione nell’era delle nuove tecnologie e della post-verità.

Espanol :

Una guía paso a paso para descifrar cómo se forma la opinión en la era de las nuevas tecnologías y la posverdad.

