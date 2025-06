atelier travail de la laine (6-12 ans) Maison de la Hague La Hague 12 août 2025 15:30

Manche

atelier travail de la laine (6-12 ans) Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Début : 2025-08-12 15:30:00

fin : 2025-08-12 16:30:00

2025-08-12

A partir de la toison brute du mouton, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine comme le cardage, le filage ou le tissage et laisser parler votre créativité.

Maison de la Hague Le Tourp

La Hague 50440 Manche Normandie

English : atelier travail de la laine (6-12 ans)

Using raw sheep fleece as a starting point, we introduce you to the various techniques involved in working with wool, such as carding, spinning and weaving, and let your creativity run wild.

German :

Führen Sie sich ausgehend vom rohen Vlies des Schafes in die verschiedenen Techniken der Wollverarbeitung wie Kardieren, Spinnen oder Weben ein und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Italiano :

Partendo dal vello grezzo delle pecore, cimentatevi nelle varie tecniche di lavorazione della lana, come la cardatura, la filatura e la tessitura, e date sfogo alla vostra creatività.

Espanol :

A partir del vellón crudo de la oveja, pruebe las distintas técnicas de trabajo de la lana, como el cardado, el hilado y el tejido, y dé rienda suelta a su creatividad.

