Atelier travail de la laine (famille) Hameau Gruchy La Hague 9 juillet 2025 15:00

Manche

Atelier travail de la laine (famille) Hameau Gruchy Gréville-Hague La Hague Manche

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-09 16:00:00

2025-07-09

A la façon des paysans peints par Millet, initiez-vous aux différentes techniques du travail de la laine filage, cardage et feutrage.

Hameau Gruchy Gréville-Hague

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 81 91

English : Atelier travail de la laine (famille)

In the style of the peasants painted by Millet, learn about the various techniques involved in working with wool: spinning, carding and felting.

German :

Führen Sie sich wie die von Millet gemalten Bauern in die verschiedenen Techniken der Wollverarbeitung ein: Spinnen, Kardieren und Filzen.

Italiano :

Nello stile dei contadini dipinti da Millet, cimentatevi nelle varie tecniche di lavorazione della lana: filatura, cardatura e infeltrimento.

Espanol :

Siguiendo el estilo de los campesinos pintados por Millet, pruebe las distintas técnicas de trabajo de la lana: hilado, cardado y fieltrado.

