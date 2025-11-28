Atelier : Travail de l’image cinématographique Studio Nantais – Creative Maker Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tarif: 35€ sur inscription Adulte, Etudiant

Alex Haugmard, chef-opérateur, animera un atelier autour des métiers de l’image. Après plusieurs années en tant que technicien dans une entreprise de location de matériel, il se dirige vers les tournages dans la lumière et les métiers de la décoration. Aujourd’hui, Alex est chef opérateur sur des projets documentaires et des courts métrages. Lors de cet atelier, nous chercherons à nous familiariser avec l’image et à fournir des bases théoriques et des compétences pratiques, tant sur le cadrage et la composition que sur la lumière. Après une introduction au rôle du Chef Opérateur et une présentation des différents métiers de l’image, l’atelier explorera au cours de la journée : – Quelques fondamentaux, la préparation d’un tournage et le choix du matériel- Le travail de la lumière en cinéma- Le cadrage et la composition de l’image- L’outil caméra et le travail en équipe L’atelier sera aussi agrémenté de conseils pour une pratique de l’image dans le cadre de films en équipe réduite, en auto-production ou budget restreint. Les ateliers du Labo s’adressent à toute personne souhaitant se perfectionner dans le domaine du cinéma. Tous les niveaux sont les bienvenus. Le samedi 14 mars 2026 de 10h à 16h au Studio Nantais – 70 rue de Coulmiers à Nantes

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

https://www.creativemaker.fr/film/ateliers-perfectionnement/