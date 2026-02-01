Atelier travail du cuir Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Venez participer à un atelier autour du cuir au Kaïflo.
Matériel fourni.
Tarif 25€ l’atelier et une consommation sur place.
Places limitées. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Join us for a leather workshop at Kaïflo.
