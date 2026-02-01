Atelier travail du cuir Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Atelier travail du cuir Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Venez participer à un atelier autour du cuir au Kaïflo.
Matériel fourni.

Tarif 25€ l’atelier et une consommation sur place.

Places limitées.   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Join us for a leather workshop at Kaïflo.

L’événement Atelier travail du cuir Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-02-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis