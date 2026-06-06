ATELIER TRAVAIL DU MOHAIR ET DÉCOUVERTE DE LA CHÈVRERIE Belbèze-en-Comminges

Belbèze-en-Comminges

ATELIER TRAVAIL DU MOHAIR ET DÉCOUVERTE DE LA CHÈVRERIE

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-27 2026-06-28

Plongez au cœur d’un élevage de chèvres Angora et laissez-vous guider par Samuel, éleveur passionné au pied des Petites Pyrénées !

Découvrez les secrets du mohair, de la toison douce comme un nuage jusqu’à la pièce finale. Après une visite immersive de l’exploitation et une initiation aux techniques de travail de la laine, vous repartirez avec un élégant tour de cou en mohair… créé par vos propres mains !

Vivez une expérience unique au cœur des Petites Pyrénées avec Samuel et ses chèvres angora !

Plongez dans l’univers fascinant de l’élevage de chèvres angora et découvrez le quotidien d’un éleveur passionné. Lors de votre visite, vous aurez l’occasion de rencontrer et de câliner les chèvres, tout en apprenant tous les secrets de leur soin et de la production de leur laine mohair d’exception. Mais l’expérience ne s’arrête pas là ! Passez à l’étape créative et découvrez l’art de travailler la laine. À partir de la laine fraîchement tondue (en janvier et juillet), vous apprendrez à trier les fibres selon leur finesse et à retirer les impuretés pour obtenir une matière douce et précieuse. Enfin, vous confectionnerez votre propre tour de cou en laine mohair grâce à une machine spéciale. Une activité conviviale, ludique et créative, qui vous laissera un souvenir unique !

Offrez-vous un moment inoubliable, au contact de la nature et du savoir-faire artisanal. 60 .

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Dive into the heart of an Angora goat farm and let Samuel, a passionate breeder at the foot of the Petites Pyrénées, guide you!

L’événement ATELIER TRAVAIL DU MOHAIR ET DÉCOUVERTE DE LA CHÈVRERIE Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-06-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE