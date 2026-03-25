Atelier Travail sur Word Comcom Sancey Sancey
Atelier Travail sur Word Comcom Sancey Sancey mercredi 15 avril 2026.
Atelier Travail sur Word
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Apprendre à créer et mettre en forme un document. Animation sur inscription. .
Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Travail sur Word
L’événement Atelier Travail sur Word Sancey a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Sancey (Doubs)
- Stage Multisport et Handball Sancey 13 avril 2026
- Atelier de création de haie sèche Communauté de communes de Sancey Belleherbe Sancey 16 avril 2026
- Atelier Découverte d’Excel Comcom Sancey Sancey 22 avril 2026
- Création d’une base de données Comcom Sancey Sancey 24 avril 2026
- Belvédère du Dard Sancey Doubs 1 mai 2026