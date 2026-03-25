Atelier Travail sur Word Comcom Sancey Sancey

Atelier Travail sur Word Comcom Sancey Sancey mercredi 15 avril 2026.

Atelier Travail sur Word

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Apprendre à créer et mettre en forme un document. Animation sur inscription.   .

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62  c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier Travail sur Word

L’événement Atelier Travail sur Word Sancey a été mis à jour le 2026-03-25 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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