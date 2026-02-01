Atelier travailler la transdisciplinarité CAEM Dieulefit

Atelier travailler la transdisciplinarité

CAEM 2 rue des écoles Dieulefit Drôme

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-08

À partir de l’expérience de création du spectacle Le Fou et de projets antérieurs, les artistes proposeront un temps de réflexion et de pratique autour des enjeux concrets du travail pluridisciplinaire

CAEM 2 rue des écoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 contact@caem-dieulefit.org

Based on the experience of creating Le Fou and previous projects, the artists will offer a time for reflection and practice around the concrete challenges of multidisciplinary work

