Atelier travailler la transdisciplinarité CAEM Dieulefit
Atelier travailler la transdisciplinarité CAEM Dieulefit dimanche 8 février 2026.
Atelier travailler la transdisciplinarité
CAEM 2 rue des écoles Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-08
À partir de l’expérience de création du spectacle Le Fou et de projets antérieurs, les artistes proposeront un temps de réflexion et de pratique autour des enjeux concrets du travail pluridisciplinaire
.
CAEM 2 rue des écoles Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 06 44 contact@caem-dieulefit.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Based on the experience of creating Le Fou and previous projects, the artists will offer a time for reflection and practice around the concrete challenges of multidisciplinary work
L’événement Atelier travailler la transdisciplinarité Dieulefit a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux