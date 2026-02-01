Atelier travaux d’aiguilles tricot et couture médiathèque Bagnoles de l’Orne Normandie

Atelier travaux d’aiguilles tricot et couture

médiathèque 4 albert christophle Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce Samedi 7 février après-midi Amateur ou novice en travaux d’aiguilles, cet atelier est pour vous. Amenez si vous le voulez vos ouvrages (tricot ou crochet) et nous vous conseillerons pour poursuivre vos travaux.

Si vous ne connaissez ni le tricot, ni la couture, nous vous ferons découvrir l’une ou l’autre de ces deux disciplines au travers d’une création. Si vous possédez votre machine à coudre, aiguilles, tissus… n’hésitez pas à les amener ! .

médiathèque 4 albert christophle Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

English : Atelier travaux d’aiguilles tricot et couture

