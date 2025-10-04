Atelier Travaux Manuels Place des Tilleuls 60700 Saint Martin Longueau Saint-Martin-Longueau

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:30

Atelier travaux manuels pour adultes avec l’animatrice Delphine Renard.

Création d’une suspension murale avec des éléments minérals, végétals et des matériaux recyclés.

La médiathèque municipale de Saint Martin Longueau est un espace convivial dans lequel vous pouvez vous retrouver pour lire, jouer et discuter.

Médiathèque municipale