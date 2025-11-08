Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes” Bibliothèque de Val-du-Maine Val-du-Maine

Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes”

Bibliothèque de Val-du-Maine 27 Rue du Mal Leclerc Val-du-Maine Mayenne

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Atelier création de décorations de noël

Dès 5 ans. .

+33 2 43 02 59 56

English :

Christmas decorations workshop

German :

Workshop zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen

Italiano :

Laboratorio di decorazioni natalizie

Espanol :

Taller de decoración navideña

