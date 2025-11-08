Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes” Bibliothèque de Val-du-Maine Val-du-Maine
Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes” Bibliothèque de Val-du-Maine Val-du-Maine samedi 8 novembre 2025.
Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes”
Bibliothèque de Val-du-Maine 27 Rue du Mal Leclerc Val-du-Maine Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Atelier création de décorations de noël
Dès 5 ans. .
Bibliothèque de Val-du-Maine 27 Rue du Mal Leclerc Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 59 56
English :
Christmas decorations workshop
German :
Workshop zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen
Italiano :
Laboratorio di decorazioni natalizie
Espanol :
Taller de decoración navideña
L’événement Atelier Travaux manuels “Spécial Fêtes” Val-du-Maine a été mis à jour le 2025-10-31 par SUD MAYENNE