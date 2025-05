Atelier « Traverser le stress et les émotions de la ménopause » – Centre de soins (sous la crèche intercommunale) Saint-Michel-l’Observatoire, 28 mai 2025 18:30, Saint-Michel-l'Observatoire.

Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-05-28 18:30:00

fin : 2025-05-28 19:30:00

2025-05-28

S’outiller pour gérer les variations d’humeur, la fatigue mentale et le stress.

Centre de soins (sous la crèche intercommunale) 195, Rue des Remparts

Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 77 09 54

English :

Equip yourself to manage mood swings, mental fatigue and stress.

German :

Sich das Rüstzeug aneignen, um mit Stimmungsschwankungen, geistiger Erschöpfung und Stress umzugehen.

Italiano :

Attrezzatevi per gestire gli sbalzi d’umore, la stanchezza mentale e lo stress.

Espanol :

Equípese para gestionar los cambios de humor, la fatiga mental y el estrés.

