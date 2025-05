Atelier Tressage de boucles – Ecole de la laine Vasles, 30 mai 2025 14:00, Vasles.

Atelier Tressage de boucles Ecole de la laine 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Cet atelier de 3h vous permettra de réaliser un cordelette avec la technique du tressage de boucles. Vous la transformerez ensuite en bracelet et/ou porte clé en vous appuyant sur les conseils experts de Sylvie LEMAL, tisserande de galons.

Durant cet atelier vous réaliserez

Le choix des couleurs et préparation des boucles,

L’installation des boucles sur les doigts,

Le tressage à 5 6 7 boucles… (cordon carré, plat, séparé),

La finalisation (bracelet, porte-clés ou marque-page…).

Un kit « matériel et fils » est compris dans le prix de l’atelier. Chaque personne choisira ses propres couleurs et repartira avec son matériel ainsi que son bracelet et/ou porte clé, créés durant l’atelier

L’atelier est accessible à partir de 8 ans sans prérequis.

Réservation obligatoire .

Ecole de la laine 7 Rue de la Butée

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 37 91 ecoledelalaine@gmail.com

