Atelier tressages sauvages

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 16:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Animation pour les familles à partir de 6 ans. Découvrons les plantes qui nous entourent et créons un objet à l’aide de feuilles et de branches.Familles

Au bord d’un étang, au cœur d’un bois, à la croisée des chemins, venez découvrir les plantes qui nous entourent, cueillir quelques branches d’arbustes, quelques feuilles de roseau pour les plier, les assouplir et les entrelacer. 6 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Activities for families aged 6 and over. Discover the plants that surround us and create an object using leaves and branches.

L’événement Atelier tressages sauvages Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Brenne