Atelier tri et (re)création d’univers Playmobil avec Rejoué Moulin à Café PARIS

Un atelier PLAYMOBIL solidaire et intergénérationnel, dans un tiers-lieu associatif du 14ᵉ arrondissement.

L’objectif ? Donner une seconde vie aux PLAYMOBIL en collectant, triant et reconstituant des univers qui seront ensuite nettoyés par les salariés en insertion chez Rejoué, puis revendus à prix solidaire dans ses boutiques, ou donnés à des enfants en situation de précarité.

Comment participer ?

Plusieurs façons de prendre part à l’événement, selon vos envies :

Tout au long du mois de février, vous pouvez apporter les PLAYMOBIL dont vous ne vous servez plus (même incomplets !)

Participer au tri des figurines, accessoires et décors, et à la reconstitution d’univers Playmobil, en solo, en famille ou entre amis

L’atelier est ouvert à tous les âges : enfants, parents, grands-parents, curieux et passionnés de Playmobil sont les bienvenus.

Pourquoi c’est utile ?

Les PLAYMOBIL sont parmi les jouets les plus demandés chez Rejoué. Le tri et la reconstitution des univers réalisés lors de cet atelier permettent de faciliter leur prise en charge en atelier et de prolonger leur durée de vie, tout en soutenant un projet solidaire, local et à fort impact social.

Que vont devenir ces PLAYMOBIL ?

Après le tri, les jouets collectés sont envoyés dans les ateliers Rejoué, où ils sont nettoyés, retriés plus finement et reconditionnés par des salarié·es en parcours d’insertion professionnelle.

Cette activité manuelle et valorisante leur permet de reprendre confiance, développer des compétences et de retrouver progressivement le chemin vers l’emploi durable.

Les PLAYMOBIL revalorisés ont ensuite deux débouchés :

la revente à prix solidaire dans les boutiques Rejoué, pour rendre le jeu accessible à toutes les familles ;

le don de jouets à des enfants en situation de précarité, notamment dans le cadre du Noël solidaire de Rejoué.

Comment participer à cet événement solidaire ?

Inscrivez-vous ici pour participer gratuitement à l’atelier tri et à la reconstitution des univers Playmobil.

Le dépôt de Playmobil est possible sans inscription pendant tout le mois de février au Moulin à Café.

Au Moulin à café, en février on collecte les Playmobil qui dorment dans les tiroirs : le 28 février, on les trie ensemble avant de les remettre à Rejoué !

Le samedi 28 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Moulin à Café 8 rue sainte Léonie 75014 PARIS

https://www.rejoue.asso.fr/event/evenement-playmobil-44/register +33667341996



