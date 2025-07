Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues mercredi 20 août 2025.

Atelier tricot à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

Date(s) :

2025-08-20

« Venez tricoter en bonne compagnie »

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.

Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet

Apportez votre matériel

Renseignements auprès de Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

« Venez tricoter en bonne compagnie »

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.

Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet

Apportez votre matériel

Renseignements auprès de Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23

English : Atelier tricot à la maison forestière des Hogues

« Come and knit in good company

As part of the HAUGR association’s activities at the Maison Forestière des Hogues, come and share your knitting techniques or improve them by knitting with Nicole and Simone. They’ll be making sweaters, small garments, hats, scarves and small characters…. for you, your family and friends, or to donate to charities.

Suitable for everyone with knitting and/or crochet needles

Bring your own material

Information from Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Annual membership of the Haugr association

– 8 to 17 years old: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

« Kommen Sie zum Stricken in guter Gesellschaft »

Im Rahmen der Aktivitäten des Vereins HAUGR im Maison Forestière des Hogues können Sie Ihre Stricktechniken mit Nicole und Simone teilen oder sie beim Stricken verbessern. Sie werden Ihnen die Herstellung von Pullovern, kleinen Kleidungsstücken, Mützen, Schals, kleinen Figuren…. für Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde oder zum Spenden an Vereine vorschlagen.

Alle, die mit Stricknadeln und/oder Häkelnadeln umgehen können

Bringen Sie Ihr Material mit

Informationen bei Nicole 06 41 31 40 23

Forsthaus, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

« Venite a lavorare a maglia in buona compagnia

Nell’ambito delle attività dell’associazione HAUGR presso la Maison Forestière des Hogues, venite a condividere le vostre tecniche di lavoro a maglia o a migliorarle con Nicole e Simone. Si realizzeranno maglioni, piccoli capi d’abbigliamento, cappelli, sciarpe e piccoli personaggi…. per voi, la vostra famiglia e i vostri amici, o da donare a enti di beneficenza.

Chiunque sappia maneggiare ferri da maglia e/o uncinetti

Portate il vostro materiale

Informazioni presso Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Iscrizione annuale all’associazione Haugr

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10 €

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

« Ven a tejer en buena compañía

En el marco de las actividades de la asociación HAUGR en la Maison Forestière des Hogues, venga a compartir sus técnicas de punto o a perfeccionarlas tejiendo con Nicole y Simone. Confeccionarán jerseys, pequeñas prendas, gorros, bufandas y pequeños personajes…. para ti, tu familia y amigos, o para donar a organizaciones benéficas.

Cualquiera que sepa manejar agujas de tricotar y/o ganchillo

Traiga su propio material

Información a Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Afiliación anual a la asociación Haugr

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10?

– Pareja/familia con hijos: 15?

L’événement Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Lyons Andelle