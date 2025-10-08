Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

« Venez tricoter en bonne compagnie »

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec Nicole et Simone. Elles vous proposeront la réalisation de pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations.

Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet

Apportez votre matériel

Renseignements auprès de Nicole 06 41 31 40 23

Maison forestière, 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23

