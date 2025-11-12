Atelier tricot à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

ATELIER TRICOT à la Maison forestière tous les mercredis de novembre de 14h à 16h

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec de nombreuses personnes toutes passionnées . Vous pourrez y réaliser au choix pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations en bonne compagnie….. Convivialité assurée !

Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet

Apportez votre matériel

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23

English : Atelier tricot à la maison forestière des Hogues

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Lyons Andelle