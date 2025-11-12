Atelier tricot à la maison forestière des Hogues Les Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
2025-11-12
ATELIER TRICOT à la Maison forestière tous les mercredis de novembre de 14h à 16h
Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez partager vos techniques de tricot ou les améliorer en tricotant avec de nombreuses personnes toutes passionnées . Vous pourrez y réaliser au choix pulls, petits vêtements, bonnets, écharpes, petits personnages…. pour vous, votre famille, vos amis ou pour donner à des associations en bonne compagnie….. Convivialité assurée !
Tout public sachant manier les aiguilles à tricoter et/ou le crochet
Apportez votre matériel
Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues
Adhésion annuelle à l’association Haugr
– 8 à 17 ans 2€
– Adulte 10€
– Couple/famille avec enfants 15€ .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 31 40 23
