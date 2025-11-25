Atelier tricot à la médiathèque Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire

Atelier tricot à la médiathèque

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 16:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Rejoignez l’atelier tricot à Barbezieux-Saint-Hilaire ! Découverte et initiation dans une ambiance chaleureuse. Ouverture exceptionnelle, pour tisser des liens lors d’un événement spécial. Sur inscription.

.

Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 30 70 mediatheque@mairie-barbezieux.fr

English : Atelier tricot à la médiathèque

Join the knitting workshop in Barbezieux-Saint-Hilaire! Discovery and initiation in a friendly atmosphere. Open on special occasions, for bonding over a special event. Registration required.

German : Atelier tricot à la médiathèque

Schließen Sie sich dem Strickatelier in Barbezieux-Saint-Hilaire an! Entdeckung und Einführung in einer herzlichen Atmosphäre. Sonderöffnung, um bei einem besonderen Ereignis Kontakte zu knüpfen. Nach Anmeldung.

Italiano : Atelier tricot à la médiathèque

Partecipate al workshop di maglia a Barbezieux-Saint-Hilaire! Scoperta e iniziazione in un’atmosfera calorosa. Aperto in occasioni speciali, per fare nuove amicizie per un evento speciale. Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Atelier tricot à la médiathèque

¡Únete al taller de punto en Barbezieux-Saint-Hilaire! Descubrimiento e iniciación en un ambiente cálido. Abierto en ocasiones especiales, para hacer nuevos amigos para un evento especial. Inscripción obligatoria.

L’événement Atelier tricot à la médiathèque Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du Sud Charente