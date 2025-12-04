Atelier Tricot à la Mondrian Micro Folie Civray
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Un moment convivial pour apprendre et paratger autour de la laine. Que vous débutiez ou non, repartez avec une réalisation faite main et l’envie de continuer. Gratuit, sur inscription. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
