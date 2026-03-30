Atelier Tricot à la Mondrian Micro Folie Civray
Atelier Tricot à la Mondrian Micro Folie Civray samedi 4 avril 2026.
Atelier Tricot à la Mondrian
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-18
Un moment convivial pour apprendre et paratger autour de la laine. Que vous débutiez ou non, repartez avec une réalisation faite main et l’envie de continuer. Gratuit, sur inscription. .
Micro Folie 2, place du Maréchal Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : Atelier Tricot à la Mondrian
L’événement Atelier Tricot à la Mondrian Civray a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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