Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 19 novembre 2025.
Atelier tricot à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Début : 2025-11-19 17:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Jeux d’aiguilles à l’Escarbille ! Venez avec votre projet en cours, Fabienne est là pour vous aider et papoter !
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
