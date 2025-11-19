Atelier tricot à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Atelier tricot à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 17:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Jeux d’aiguilles à l’Escarbille ! Venez avec votre projet en cours, Fabienne est là pour vous aider et papoter !

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Atelier tricot à l’Escarbille

