Atelier tricot avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-11-07

2025-09-19 2025-11-07

Un moment convivial autour des aiguilles et des pelotes.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

A convivial moment around needles and balls.

German :

Ein geselliger Moment rund um Nadeln und Knäuel.

Italiano :

Un momento di amicizia con aghi e palline.

Espanol :

Un momento amistoso con agujas y bolas.

