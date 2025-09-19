Atelier tricot avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Atelier tricot avec le RERS Médiathèque Boris-Vian Montluçon vendredi 19 septembre 2025.
Atelier tricot avec le RERS
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-09-19 14:30:00
fin : 2025-11-07
Un moment convivial autour des aiguilles et des pelotes.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
A convivial moment around needles and balls.
German :
Ein geselliger Moment rund um Nadeln und Knäuel.
Italiano :
Un momento di amicizia con aghi e palline.
Espanol :
Un momento amistoso con agujas y bolas.
