Atelier Tricot

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

2026-01-17 2026-01-28

Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole

Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse

Le matériel est fourni ainsi qu’une collation

️ Samedi 17 janvier

de 13h30 à 15h

Inscription avant le 16 janvier

️ Mercredi 28 janvier

de 14h à 16h

Inscription avant le 27 janvier

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr

English :

Discover the art of knitting with volunteer André

Discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere

Materials and snacks provided

Free

?? Saturday January 17th

? from 1:30 pm to 3 pm

Registration before January 16th

?? Wednesday January 28th

? from 2pm to 4pm

Registration before January 27

