Atelier Tricot Betz
Atelier Tricot Betz samedi 17 janvier 2026.
Atelier Tricot
1 Rue de la Fraternité Betz Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-28
Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit
️ Samedi 17 janvier
de 13h30 à 15h
Inscription avant le 16 janvier
️ Mercredi 28 janvier
de 14h à 16h
Inscription avant le 27 janvier
Découvrez l’art du tricot avec André, bénévole
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse
Le matériel est fourni ainsi qu’une collation
Gratuit
️ Samedi 17 janvier
de 13h30 à 15h
Inscription avant le 16 janvier
️ Mercredi 28 janvier
de 14h à 16h
Inscription avant le 27 janvier .
1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the art of knitting with volunteer André
Discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere
Materials and snacks provided
Free
?? Saturday January 17th
? from 1:30 pm to 3 pm
Registration before January 16th
?? Wednesday January 28th
? from 2pm to 4pm
Registration before January 27
L’événement Atelier Tricot Betz a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois