Atelier tricot

1 Rue de la Fraternité Betz Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-25

Découvrez l’art du tricot avec Andrée, bénévole.

Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse

️ Samedi 14 février

de 13h30 à 15h30

Inscription avant le 13 février

️ Mercredi 25 février

de 14h à 16h

Inscription avant le 24 février

Espace Valois Multien

1 rue de la fraternité Betz

Gratuit

1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr

English :

? Discover the art of knitting with volunteer Andrée.

You’ll discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere

?? Saturday, February 14

? 1:30 pm to 3:30 pm

Register before February 13

?? Wednesday, February 25

? 2pm to 4pm

Registration before February 24

? Espace Valois Multien

1 rue de la fraternité Betz

Free

L’événement Atelier tricot Betz a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois