Atelier tricot Betz
Atelier tricot Betz samedi 14 février 2026.
Atelier tricot
1 Rue de la Fraternité Betz Oise
Découvrez l’art du tricot avec Andrée, bénévole.
Vous découvrirez des techniques et fabriquerez vos propres créations dans une ambiance conviviale et chaleureuse
️ Samedi 14 février
de 13h30 à 15h30
Inscription avant le 13 février
️ Mercredi 25 février
de 14h à 16h
Inscription avant le 24 février
Espace Valois Multien
1 rue de la fraternité Betz
Gratuit
1 Rue de la Fraternité Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 44 59 accueil@csevm.fr
English :
? Discover the art of knitting with volunteer Andrée.
You’ll discover techniques and make your own creations in a warm and friendly atmosphere
?? Saturday, February 14
? 1:30 pm to 3:30 pm
Register before February 13
?? Wednesday, February 25
? 2pm to 4pm
Registration before February 24
? Espace Valois Multien
1 rue de la fraternité Betz
Free
L’événement Atelier tricot Betz a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Valois