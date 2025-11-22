Atelier tricot Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Atelier tricot Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 22 novembre 2025.
Gaëlle, lectrice d’Aimé Césaire, vous initie à l’art du tricot, un samedi par
mois.
Débutant.e, elle vous aidera à faire vos premiers points.
Plus avancé.e, de fil en aiguille elle guidera vos projets.
Venez avec
votre matériel (pelote de laine et aiguilles à tricoter) et vos idées.
Le samedi, j’peux pas j’ai tricot ! N’oubliez pas d’apporter votre matériel.
Le samedi 22 novembre 2025
de 16h00 à 17h30
Le samedi 20 décembre 2025
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T17:00:00+01:00
fin : 2025-12-20T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T16:00:00+02:00_2025-11-22T17:30:00+02:00;2025-12-20T16:00:00+02:00_2025-12-20T17:30:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr