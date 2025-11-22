Atelier tricot Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Atelier tricot Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 22 novembre 2025.

Gaëlle, lectrice d’Aimé Césaire, vous initie à l’art du tricot, un samedi par

mois.

Débutant.e, elle vous aidera à faire vos premiers points.

Plus avancé.e, de fil en aiguille elle guidera vos projets.

Venez avec

votre matériel (pelote de laine et aiguilles à tricoter) et vos idées.

Le samedi, j’peux pas j’ai tricot ! N’oubliez pas d’apporter votre matériel.

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

Le samedi 20 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr