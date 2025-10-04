Atelier tricot Bibliothèque municipale de Gray Gray

Atelier tricot Bibliothèque municipale de Gray Gray samedi 4 octobre 2025.

Atelier tricot Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Venez nous rejoindre pour partager votre passion du tricot ou du crochet, découvrir de nouvelles techniques et échanger astuces et conseils dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, cet atelier est l’occasion idéale pour rencontrer d’autres passionné·e·s, stimuler votre créativité et passer un moment agréable en toute convivialité.

Bibliothèque municipale de Gray 1 place Charles de Gaulle 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384656901 http://www.bibliotheque-gray.fr

@bibliothèquegray